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阿里山遊樂區「享林音樂會」 知名歌手8月開唱

2022/8/2 16:39
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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）林務局嘉義林管處8月在阿里山國家森林遊樂區內香林服務區舉辦「享林音樂會」，邀請歌手徐樂芸、琳誼、林雨涵等人演出，讓遊客在群山環繞中感受不同的夏季歡樂氣氛。

阿里山國家森林遊樂區海拔高度在2100公尺以上，夏天白天氣溫約15度，舒適宜人，嘉義林管處為吸引人潮，8月12、13日及19、20日，在遊樂區內香林服務區舉辦「享林音樂會」。

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嘉義林管處今天告訴中央社記者，演出歌手、團體包括甜美歌手徐樂芸、新生代療癒女聲琳誼、天然萌歌唱新寵兒林雨涵及琴人樂坊。

嘉義林管處說明，在香林服務區也有許多具阿里山特色的產品及紀念品商店，遊客可以多多光顧；8月的音樂會、表演活動都是免費觀賞，不用事前報名，只要記得在各活動時段到現場即可，活動詳情請洽阿里山國家森林遊樂區官方臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：陳仁華）1110802

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