BA.5疫情致8月底日增3萬例？莊人祥估不會這麼多

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、沈佩瑤台北4日電）有醫師認為，因BA.5本土疫情，8月底COVID-19單日確診數恐破3萬例，指揮中心發言人莊人祥坦言這是可能的高推估值，但他認為BA.5疫情升溫，就會壓抑BA.2傳播，應只會緩步升溫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續緩步降溫，今天本土新增2.2萬例，比上週同期降低4.7%。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中分析，本土確診數持續緩步下降，這幾週下降速度之所以趨緩，主要和暑假期間人流增加、防疫規定鬆綁以及民眾疫苗保護力等因素有關。

有醫師認為，最近Omicron BA.5亞變種病毒疫情將升溫，導致疫情自低點反轉向上，8月底單日確診數恐破3萬例。

莊人祥說，據統計，社區內本土BA.5檢出率約占所有定序的2%，未來1個月內可能持續攀升，坦言單日確診數有可能重回3萬例，但這屬於疫情高推估值，他認為BA.5增加的同時，也可能壓抑BA.2傳播能力，因此8月底疫情應該只會緩步上升。

為降低染疫重症、死亡風險，國內疫苗持續施打。莊人祥表示，昨天共接種2124劑莫德納嬰幼兒疫苗、累計9萬9830人次、占該年齡層12.7%；據統計，國內累計接種5976萬6737劑COVID-19疫苗，第1劑涵蓋率92%、第2劑86%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.4%，第2次追加劑接種率7.6%。

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儘管許多人符合第4劑疫苗接種資格，但仍有一部分人在等待次世代疫苗。莊人祥說，食藥署已針對莫德納次世代疫苗進行滾動式審查，但至今全球沒有通過任何一款次世代疫苗緊急使用授權（EUA），實際上市時間也未知。

莊人祥指出，未來即便次世代疫苗通過EUA，還要進一步聯絡疫苗運送、封緘檢驗等，尤其8月底之後可能還有一波疫情上升，只要符合接種資格者都應盡快接種第4劑。（編輯：陳政偉）1110804