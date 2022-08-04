高鐵假期不老玩家 55歲以上享最高2千飯店抵用金

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）台灣已邁入高齡社會，台灣高鐵公司今天宣布推出適合熟齡輕鬆出遊的高鐵假期「不老玩家」旅遊行程，55歲（含）以上可享每房最高新台幣2000元飯店抵用金。

台灣高鐵發布新聞稿，「不老玩家」遊程精選6家優質飯店，提供旅客2日、3日自由行的多樣化選擇；產品內容除包含高鐵標準車廂對號座來回車票、住宿及早餐外，還加碼贈送年滿55歲（含）以上旅客，每房最高2000元飯店抵用金及各種精彩遊程，例如入住台南晶英酒店，贈搭乘帆船遨遊安平港。

台灣高鐵另對年滿65歲（含）以上「不老玩家」遊程的旅客，加碼優惠，每人再折抵200元，台灣高鐵邀熟齡人士，號召好朋友一起重溫年輕歲月，或攜家帶眷享受天倫之樂，越玩越年輕。

高鐵假期「不老玩家」搭配的飯店包括：高雄義大皇家酒店、雲品溫泉酒店日月潭、台北誠品行旅、宜蘭礁溪晶泉丰旅、台南晶英酒店以及小墾丁渡假村，即日起開放銷售9月1日至12月31日的行程。

台灣高鐵說，高鐵的TGo會員無論購買2日、或3日的產品，9月30日前訂購，還可再享點數放大3倍，每人最高可折抵600元。（編輯：管中維）1110804