台灣第2座奧運金牌郵筒 落腳北市大即起啟用

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中華郵政5日宣布在羽球好手王齊麟（右4）跟李洋（右3）的母校台北市立大學設置奧運金牌郵筒，為台灣的第2座金牌郵筒，即日起啟用。（中華郵政提供）中央社記者余曉涵傳真 111年8月5日

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（中央社記者余曉涵台北5日電）台灣羽球男雙王齊麟跟李洋獲奧運金牌，中華郵政今天宣布在2名選手母校台北市立大學設置奧運金牌郵筒，即日起啟用，這也是繼2016年為舉重選手許淑淨設置後的第2座金牌郵筒。

台灣羽毛球男雙選手王齊麟及李洋在東京奧運為台灣摘下首面羽毛球雙打項目奧運金牌，中華郵政今天也宣布在王齊麟及李洋的母校台北市立大學設置奧運金牌郵筒，這也是繼2016年替舉重選手許淑淨在崙背郵局前設置奧運金牌郵筒之後，台灣的第2座金牌郵筒。

王齊麟致詞時表示，能在母校設置這個郵筒，對他們來說是無比的光榮，尤其大學是他羽球起步的階段。李洋則說，謝謝中華郵政可以用郵冊方法記錄他們，對他們來說是很大鼓勵，希望有他們的故事可以鼓勵更多人。

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除設置奧運金牌郵筒外，中華郵政表示，同時製作選手專屬郵冊，並搭配專冊義賣活動闡述選手摘金歷程，見證選手奧運奪金榮耀，銷售收入也將全數捐贈財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會。

中華郵政表示，「奧運金牌郵筒」不只是彰顯奪金榮耀，也是感謝選手對國家社會的貢獻，日後也將陸續為後續奧運金牌選手打造專屬的金牌郵筒，盼藉此永恆標誌，激勵各運動領域選手追求更高的榮耀，並鼓勵民眾學習運動家堅持理念、奮鬥不懈的精神與毅力。（編輯：陳政偉）1110805