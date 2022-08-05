新野菜美學展 認識阿美族採集文化

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農委會林務局邀請有「野菜教母」之稱的花蓮縣洄瀾灣文化協會理事長吳雪月（左2）策畫特展「新野菜美學」，5日在林務局保育小站熱鬧開幕，呈現原住民族世代相傳的採集文化中央社記者楊淑閔攝 111年8月5日

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）林務局今天宣布，到林務局保育小站看「新野菜美學」展，可一窺阿美族如何有刀、鹽就能採集野菜生存。另外，「野菜教母」吳雪月說，已送12種到亞蔬、3種到末日地窖保存。

行政院農業委員會林務局舉辦「新野菜美學開幕茶會」，宣布與有「野菜教母」之稱的花蓮縣洄瀾灣文化協會理事長吳雪月共同策劃的這項展覽，即日起到112年7月底，在林務局保育小站（台北市金山南路二段203巷24號）展開。

林務局長林華慶說，106年起與吳雪月攜手合作的野菜保種，並是藏種於農、於土地，也在花蓮種植，已成功保種20多種，其中有12種送到台南的「亞蔬–世界蔬菜中心」，當成世界資產保存；由於很多採集來自國有森林，使得過去原住民族人因採集而觸法，因此108年檢討法規予以除罪化，讓原民可在國有森林採集。

他並說，氣候變遷、暖化衝擊愈來愈大，原民生活方式最低碳，應向他們學習，而統計顯示，全球約5000多種蔬菜被人類食用及利用，商業化大量運用僅50、60種，還有很多空間可拓展，而阿美族絕對有很多寶藏可供學習，歡迎民眾前往觀展。

吳雪月說，阿美族人很會採集野菜，過去沒有農藥的環境，要訣是舔一舔沒有麻感，應該就是野菜。

在保種過程中，她發現，很多野菜不見了，所以要做復育的工作。為此，她出版「台灣新野菜主義」一書，介紹63種野菜給大眾認識，未來修訂版會增至85種，供民眾認識台灣從低到高海拔的各種葉菜。另外，她說，109年獲得縣府支持，已成立花蓮縣原住民族野菜學校，舉辦課程讓各地民眾前往學習。

她還說，除與林務局合作保種，送了12種野菜到台南的「亞蔬–世界蔬菜中心」，也有3種送到有「末日地窖」之稱的挪威斯瓦爾巴全球種子庫保存，而她當然知道土地是最好的冰箱，每年種植即可，但是要永久保存，還是需要相關領域的專家及設備來執行。

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她說，目前最希望做的事，是要讓下一屆亞太地區國際慢食博覽會在台灣舉行，去年在其官網撰寫及刊登6篇野菜文章，讓各國認識台灣野菜。

林務局補充，阿美族人隨著季節遞嬗、文化祭儀，累積採集各種時令野菜的知識；除了溫飽之用，這些野菜也應用在祭品、器具及工藝品等面向，展場的草地上並搭建運用九芎和茅草構成的阿美族傳統休憩工寮—達魯岸，並放置各式人工栽培的野菜盆栽，讓參觀的民眾體驗原民野菜文化。（編輯：管中維）1110805