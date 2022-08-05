南台晶英菁英學院成立 培育未來小老闆

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南台科技大學和台南晶英酒店5日簽署產學合作協議，並成立「南台晶英菁英學院」，以利「未來小老闆」的培育。圖為台南晶英酒店主廚指導學生餐點製作。（南台科大提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月5日

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（中央社記者張榮祥台南5日電）南台科技大學和台南晶英酒店今天簽署產學合作協議，並成立「南台晶英菁英學院」，建立長期夥伴關係，讓學生畢業後更有競爭力，培育未來小老闆。

南台科技大學校長盧燈茂和台南晶英酒店總經理李靖文，今天在南台科大簽署產學合作協議，同時見證「南台晶英菁英學院」的成立，以利培育「未來小老闆」。

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南台科大發布新聞稿指出，建立長期夥伴關係，包括教師產學合作、企業實習、專案管理、創業規劃、產業實務導入課程等。台南晶英酒店透過結合學校課程，推動餐旅產業跨場域實務教學，強化學生創業力與就業力，面對畢業後職場與創業環境，將更有競爭力。

盧燈茂表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，餐旅產業環境產生許多變化，微型創業成為未來產業主流；這次合作將讓學生對餐旅產業創新創業有更深刻認識，提早布局。（編輯：郭諭儒）1110805