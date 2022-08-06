台灣大啟動兒童感覺統合智慧雲 升級幼教體育教育
2022/8/6 16:06
（中央社記者張建中新竹6日電）台灣大哥大今天於台南市協進國小舉辦「兒童感覺統合智慧雲」成果發表暨「兒童感覺統合智能運動」體驗會，展示針對兒童體感穿戴裝置及智慧雲端數據平台服務成果。
台灣大表示，「兒童感覺統合智慧雲服務」一案是結合成功大學、體感設備業者晶翔機電及高雄榮總，共同投入2年時間、新台幣上億元研發，為幼教業者體育教育升級需求提出科技創新服務。
台灣大企業用戶事業群副總經理王寶慶說，台灣大雲端服務搭配5G穩定傳輸到雲端，將科技檢測透過演算法產出平衡力、肌耐力、爆發力、敏捷力、速度力、協調力6項主要運動指標報告，透過可視化AI數據分析，讓家長及老師清楚孩子的真實情況，期許為兒童導入新一代體育教育科技。
成功大學教授林麗娟表示，此案是將穿戴感測裝置、雲端運算及預防醫療融合，打造數據科技輔助健康運動新概念。
林麗娟指出，透過雲端管理系統，完整評估數據資料，並藉由後台資料庫進行數據演算，未來可進一步提供個人化的運動健康處方，亦可有效發現兒童身體發展遲緩，早期介入醫療讓成效最佳化。（編輯：張均懋）1110806
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