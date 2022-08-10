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彰化監獄推鐵窗牌月餅 8萬5500顆1天就賣光

2022/8/10 16:00（8/10 16:11 更新）
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法務部矯正署彰化監獄每年中秋節前夕，都會推出「鐵窗牌」月餅，今年月餅有蛋黃酥、小月餅等多種口味，受物價影響價格漲幅約3成，沒想到開放預定後，8萬5500顆月餅不到1天就銷售一空。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年8月10日
法務部矯正署彰化監獄每年中秋節前夕，都會推出「鐵窗牌」月餅，今年月餅有蛋黃酥、小月餅等多種口味，受物價影響價格漲幅約3成，沒想到開放預定後，8萬5500顆月餅不到1天就銷售一空。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年8月10日
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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化監獄每年中秋節前夕都會販賣「鐵窗牌」月餅；彰化監獄指出，受物價影響，今年月餅漲幅約3成，沒想到，8月8日起供民眾電話預訂，8萬5500顆月餅不到1天就銷售一空。

法務部矯正署彰化監獄每年在中秋節前夕，都會推出「鐵窗牌」月餅，今年推出的月餅有蛋黃酥、小月餅等多種口味，8日起開放民眾以電話方式預訂，15日開始出貨。

彰化監獄作業科導師劉克和今天接受媒體聯訪指出，當初推出鐵窗牌月餅是為了讓收容人有一技之長，推出時只賣給中部矯正機關的員工及收容人，沒想到對外販賣後受到歡迎，去年製作了7萬5000顆月餅，3天就賣完，今年增加數量，製作8萬5500顆月餅，仍然供不應求。

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劉克和指出，今年受原物料價格上漲影響，月餅價格也上漲，像是蛋黃酥4年前1顆只要25元，今年已漲到38元，不過8月8日開放電話預訂，監獄作業科員工電話接不完，不到1天就銷售一空。

劉克和表示，矯正機關讓收容人製作月餅，主要是培養收容人一技之長，不是要與民爭利，不管是烘焙機和人力都有限制，因此數量有限，未來不考慮增加機器或人力。（編輯：陳仁華）1110810

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