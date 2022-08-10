Meta推動數位公民培育2.0計畫 攜手台灣夥伴

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（中央社記者吳家豪台北10日電）臉書母公司Meta自2019年起攜手台灣事實查核中心、MyGoPen、iWIN網路內容防護機構、假新聞清潔劑等計畫夥伴，在台灣推動數位素養教育，今天共同宣布「數位公民培育2.0計畫」，透過4大核心內容提升民眾數位素養。

Meta與合作夥伴將推廣「不實訊息破解手冊」至全台超過1000所樂齡中心與學校，以紙本手冊彌補數位落差，為數位力需加強的民眾提供辨別不實資訊秘訣，以及帳號安全的逐步教學。

其次，將打造「數位素養檢測站Messenger聊天機器人」，針對已有數位素養基礎的年輕族群，透過簡單的線上互動與問答，了解自己數位素養不足的面向，並藉此補強進階知識。

第三，推出Instagram網路安全短片，以簡單的動畫拆解雙重驗證、保護隱私、檢舉、留言管理等相關功能。

第四，與台灣創作者合作推出Instagram Reels短影片，邀請民眾採取行動保護帳號安全、管理陌生訊息、了解如何應對網路霸凌或負面流言等。

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Meta台灣公共政策總監陳奕儒透過新聞稿表示，Meta過去3年率先推動數位素養教育，透過面對面的培訓與教學，為全台7萬多人提升數位素養，更培育3000多名種子教師。「數位公民培育2.0計畫」將數位素養教育計畫升級，強化全民資安防禦力。

行政院政務委員羅秉成指出，媒體素養非一朝一夕即可達成，但也是目前台灣社會亟需提升的能力，必須集結公私部門等多方力量，期許未來有更多像Meta的夥伴加入推動數位素養的行列。（編輯：張良知）1110810