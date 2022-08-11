文旦十大產區全家4千店可訂購 首度推出免削皮款

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）文旦在中國禁入台灣農產品項上，農委會今天召開「柚見好秋 十大產區文旦預購」記者會，攜手全家便利商店10日起在逾4000店上架預購專刊提供訂購，並首度推出免削皮款，增便利選擇。

農委會農糧署指出，「柚見好秋 十大產區文旦預購專刊」已在全家超商超過4000店上架，消費者可至附近門市索取，並使用FamiPort快速選購，產品包含鮮果及文旦加工產品，品項多元，預計8月底可取貨。

農糧署還說，為讓消費者可以更方便品嚐文旦柚，全家便利商店將與福和生鮮農產股份有限公司合作推出「鮮切麻豆文旦柚」，免去消費者自行剝皮。全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成說，這次是首度引進單顆裝及免剝皮的盒裝鮮切文旦柚，增添便利選擇。

這10大產區包含台南市麻豆區、花蓮縣瑞穗鄉、新北市八里區、雲林縣斗六市、宜蘭縣冬山鄉、花蓮縣玉里鎮、台南市下營區、嘉義縣竹崎鄉、苗栗縣西湖鄉及台東縣東河鄉。

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農糧署重申，文旦8到10月採收，不僅是中秋節最應景的節令水果，且富含膳食纖維、維生素及礦物質，呼籲全民及企業持續以實際行動力挺台灣農業。

農委會統計，110年全台柚子栽種面積4786公頃，產量7萬1202公噸，產值新台幣36億4413萬2000元；同年出口量7062公噸，其中68%出口中國、重量約4821公噸，同年出口值2億7720萬8000元，其中70%輸銷中國、金額為1億9498萬8000元整。（編輯：陳政偉）1110811