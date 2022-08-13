更多編輯台推薦新聞：
台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道
運動

台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道

美國發現冰河時期88個人類腳印 揭北美最早原住民生活
科技

美國發現冰河時期88個人類腳印 揭北美最早原住民生活

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

花東高溫有38度機率 午後嘉義以南防局部大雨

2022/8/13 08:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中央氣象局表示，今天各地仍為多雲到晴、高溫炎熱天氣，花東甚至有攝氏38度極端高溫機率，午後對流發展旺盛，在嘉義以南及各山區容易出現短延時強降雨，有局部大雨發生的機率。

中央氣象局表示，今天各地仍為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後在桃園以北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，在嘉義以南及各山區容易出現短延時強降雨，有局部大雨發生的機率，下午外出活動的朋友建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地高溫約33至35度，其中大台北、嘉義、高屏及東半部局部地區容易出現36度以上高溫，花東甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線也偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。

另外，氣象局說，桃園以北及嘉義以南沿海適逢年度大潮，沿海地區請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動多加留意。

氣象局說明，今年第8號輕度颱風米雷，今天清晨2時的中心位置在日本大阪南南東方250公里之海面上，即在台北東北東方1710公里海面上，移動路徑朝日本方向移動，對台灣天氣並無影響。（編輯：陳政偉）1110813

米雷
颱風米雷最快11日生成 吳德榮：對台無影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族