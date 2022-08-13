吳德榮：大氣不穩定 中南部午後留意大雷雨

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（中央社記者余曉涵台北13日電）氣象專家吳德榮表示，今天各地高溫炎熱，要慎防中暑，但大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，尤其中南部要留意大雷雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，須注意防曬、防中暑。

吳德榮指出，但大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨，有大雷雨及劇烈天氣發生，以中南部機率較高，應注意氣象局特報。

中央氣象局今天也持續發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，特別注意。

台北市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。新北市、嘉義市、嘉義縣地區及高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，須注意。

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吳德榮表示，明天至19日台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣持續晴朗炎熱，須注意防曬、防中暑，大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，應注意，南方水氣逐漸增多，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨的機率。

另外，吳德榮指出，颱風米雷在日本南方近海，向北北東轉東北加速，今天侵襲日本東京一帶，明天清晨進入日本東方海面。（編輯：陳政偉）1110813