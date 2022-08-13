台鐵局教保中心將開課 收費每月2000元

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（中央社記者余曉涵台北13日電）台鐵局在台北車站打造全新的教保中心將開課，根據規劃由專業優質非營利法人提供師資及照顧人員，收托2到6歲幼兒，學費比照非營利幼兒園收費規定每月新台幣2000元。

交通部台鐵局今天發布新聞稿表示，響應政府推動公共化托育政策，在台鐵局各單位、台灣鐵路工會及職工福利委員會協力推動下，全新打造「台北車站職場互助教保服務中心」，將在8月15日正式提供教保服務。

台鐵局說，教保中心由專業優質非營利法人提供師資及照顧人員，收托2至6歲幼兒，學費比照非營利幼兒園收費規定每月2000元，對象以員工子女、孫子女為優先，餘額對外開放招生。

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根據台鐵局規劃，教保中心的活動室及教室占地總計193.67平方公尺，另在入口提供145.76平方公尺室內遊戲室，幼兒有充足空間，進行大肌肉活動外，此外，專為小朋友設計課桌椅、教具、遊戲玩具、洗手間、備餐室一應俱全，門禁安全管理也特別周到。

台鐵局長杜微日前也巡視中心整備情形，杜微表示，台鐵局會積極推動公共托育，除北車中心外，今年也陸續於宜蘭開班，未來將造福更多地區民眾與員工子女，讓員工能安心生養、安心工作。（編輯：陳政偉）1110813