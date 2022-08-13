永續風也吹向餐飲 飯店以在地食材減低碳排

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（中央社記者余曉涵台北13日電）永續旅遊已經成為趨勢，且這股風潮也吹向餐飲，不少飯店業者主打在地食材，實踐從產地到餐桌的概念，要搶攻永續旅遊與低碳飲食商機。

依據台經院近期發布「永續旅遊生活趨勢調研報告」顯示，49%的台灣旅客認同永續旅遊概念、超過9成的人願意支付更多旅費參與永續旅遊，這股風潮也吹向飯店餐飲，讓不少業者紛紛主打在地食材，要實踐產地到餐桌的概念。

雲朗觀光集團旗下品文旅礁溪看好永續旅遊及餐飲市場，招攬擁餐飲經歷20年，曾任君品酒店台北及台北文華東方酒店義式餐廳Bencotto主廚蔡明哲為顧問，用宜蘭龜山島海域的現流海蝦、櫻桃鴨、宜蘭員山紅心芭樂等在地食材，以歐洲的精緻料理手法端出具有濃厚台灣飲食風格的在地宜蘭味，更實踐「從產地到餐桌」的飲食概念，將自有農場無毒栽種的新鮮蔬菜，呈現多樣化的料理風味。

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國泰飯店觀光集團旗下的慕軒飯店2樓GUSTOSO義大利餐廳的夏季新菜也則採用台灣本土時蔬、澎湖軟絲、馬祖淡菜等在地食材，並將台灣知名的愛文芒果入菜，與各式辛香料調製哈瓦那醬。

義大皇家酒店的皇樓中餐廳也主打在地食材，選用在地永安區養殖的石斑魚推出多道石斑魚料理，曾任職米其林一星餐廳品牌店長的中餐廳行政總主廚林凱表示，石斑魚魚肉細緻，加上可做成多種料理口味，因此很受到歡迎，尤其高雄永安區養殖的石斑魚品質優良，因而被稱譽為石斑魚故鄉。（編輯：陳政偉）1110813