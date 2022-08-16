高中科學班防論文抄襲 首次引入原創性比對系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北16日電）近年屢屢有公眾人物陷入論文爭議，教育部加強學術倫理觀念教育，在高中科學班首次引入論文原創性比對系統，檢驗學生的「個別科學研究報告」是否有抄襲的疑慮。

高中科學班和大學教授合作，指導高中3年級學生完成「個別科學研究」，相當於畢業論文。學生的研究報告須具備學術論文格式，研究主題也要有獨立性。

教育部今天以文字回應媒體，今年5月發函各校科學班，首度啟用「論文原創性比對系統」，幫助教師檢驗科學研究報告是否有抄襲疑慮。另外，也鼓勵各校運用台灣學術倫理教育資源中心的線上課程，或是大學相關資源，讓高中生提早瞭解論文寫作規範。

教育部檢視2021年科學班10校共258件學生的個別研究報告，透過論文原創性比對，共發現14件與已發表論文相似度超過40%，可能有抄襲疑慮；另有53件內容過簡，總頁數少於10頁。這些數據會提供各校教師檢視，進而輔導學生改進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部指出，高中科學班學生如果違反學術倫理，除了評分會受影響，學校也可依學生獎懲要點等相關規定懲處。教育部每年都組成訪視評估小組，安排諮詢、查核及輔導計畫，學術倫理也被視為重點。

110學年度起也有大學釋出「特殊選才」管道名額，專供科學班學生申請。大學選才除看重學生的科學研究報告，也會參考高中的學科資格考試。為了確保考試公平性，教育部近年也為科學班制訂統一的通過標準、讓各校舉辦聯合考試，於111學年度起實施。（編輯：張雅淨）1110816