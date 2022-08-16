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嘉義車站地下道天花板坍塌 廠商施工不慎

2022/8/16 13:54
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（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）臉書社團「靠北台鐵」有網友PO出一張嘉義車站後站地下道天花板坍塌照片，引起熱議；鐵道局今天表示，廠商施工不慎、誤敲造成，無波及旅客，昨晚已修復，上午恢復通行。

有網友於昨天下午在臉書（Facebook）社團「靠北台鐵」貼出一張嘉義車站後站地下道天花板坍塌照片，地上佈滿塌陷的碎石，質疑「工程怎麼做的」。

鐵道局中部工程處副處長吳志仁告訴中央社記者，正進行嘉義市鐵路高架化工程，嘉義車站也正在進行前置工程，因車站後站地下道目前在做電梯移設工程，須封閉地下道一半路徑、另一半維持旅客通行，天花板坍塌為封閉路段，並未波及到旅客。

吳志仁指出，嘉義車站後站地下道天花板坍塌時，立即派員引導旅客改走人行天橋，並要求廠商立即修補，已於昨天晚間7時左右完成修復，今天上午9時左右恢復通行。

吳志仁說，施工的廠商當時以為是混凝土塊，因此誤敲造成直徑約有1米的破洞，導致天花板坍塌；後續會對廠商加強施工的現場掌握。（編輯：謝雅竹）1110816

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