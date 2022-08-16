農友助水雉繁殖 林務局生態獎勵推至10縣市

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）林務局今天表示，除採專案獎勵回應美濃野蓮農李金洲留田不收保育水雉的損失，2021年補助9個縣市推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，今年再添屏東，共10縣市。

林務局表示，台南官田的菱角田是水雉在台灣最大棲息地，近年經由民間與政府共同努力復育棲地，也在高雄美濃建立穩定的水雉族群。

林務局說，今年美濃就有4隻小水雉接連孵化，野蓮農民李金洲為維持野蓮水田中的植生環境，讓小水雉順利成長，自主保留1/3片田區、約240平方公尺不採收，衍生新台幣5萬元收穫損失及間接影響整塊田下期放水插苗的時機，為了鼓勵農民保育瀕危物種作為，會由林務局屏東林區管理處給予專案獎勵作為補償。

除回應以上案例，林務局並說，2021年在全國推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，共補助9個縣市執行，促成友善農地、棲地面積553公頃，組成65個社區巡守隊巡護淺山環境，成功營造247處棲地，保全農業生產地景並提供野生動物棲息環境，141處棲地完成動植物生態觀察，看見並維護生物多樣性。

以上9個縣市包含新北市、苗栗縣、台中市、南投縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣。林務局說，今年再加入屏東縣。

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關於「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，林務局說明，就是讓生態服務給付策略從區域性個案躍升為整體性國家政策，針對石虎、草鴞、水獺、水雉4種瀕危物種，以及水田、水梯田、陸上魚塭、私有保安林4個重要棲地類型，建立具系統性給付架構，鼓勵並支持居民與生產者良善管理生態環境，維護生物多樣性。

相關鼓勵措施部分，林務局說，依採行友善農地、棲地投入程度，給予生態獎勵金每年每公頃新台幣8000至3萬元，以及其他對於生態有利獎勵金2000至1.3萬元，以社區為單位巡護物種棲地獎勵金則每年5000至16萬元。（編輯：張芷瑄）1110816