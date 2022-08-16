航港局推動力小船及遊艇駕訓 台東最快9月開班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北16日電）國人從事動力小船與遊艇休閒活動者愈來愈多，交通部航港局今天表示，目前已有5處駕訓班，最快9月預計在台東開班。

航港局今天發布新聞稿指出，航港局與港口總工會服務東部地區民眾，首度辦理台東地區「動力小船及二等遊艇駕訓班」，9月提送開班計畫，經備查後即可依計畫時程開始招生、開課，學科上課地點為台東大學（台東市校區），術科上課地點為金樽漁港外泊區。

航港局表示，台東「動力小船及二等遊艇駕訓班」，可提供花蓮及台東（含離島）民眾有意受訓考領動力小船及遊艇駕照者一個就近的選擇。

航港局指出，台東縣擁有全台最長的176公里海岸線，還有2處美麗的離島－蘭嶼及綠島，水域活動盛行，對於動力小船及遊艇駕駛需求高，駕訓班可提供在地居民更便捷的動力小船與遊艇訓練及考照環境。

目前「動力小船及二等遊艇駕訓班」已有5處開設，分別在基隆海洋大學、台北海洋科技大學、石門水庫、日月潭及花蓮鯉魚潭。

航港局表示，動力小船是指20噸以下的船舶，船身長24公尺（含）以上的是二等遊艇，以下為一等遊艇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

航港局統計，截至7月底，已發出動力小船駕照共有4萬1131張，包括營業3萬2647張、自用8484張；二等遊艇駕照2萬1711張、一等遊艇駕照1292張，合計2萬3003張。

另外，全國載客小船、自用小船、非自用遊艇、自用遊艇數量，截至7月底共計3112艘，分別是載客小船453艘、自用小船1409艘、自用遊艇（含自用動力帆船）1089艘、非自用遊艇（含非自用動力帆船）161艘。（編輯：戴光育）1110816