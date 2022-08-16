運輸業受疫情打擊 侯友宜：盡全力合理調整運價

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（中央社記者高華謙新北16日電）新北市長侯友宜今天說，運輸服務業受COVID-19疫情打擊，在公車運價須合理調整過程中要盡全力調整。他指示交通局要存感激之心、回饋之心，甚至用彌補之心看待大眾運輸業者。

侯友宜晚間出席「新北市公共汽車客運商業同業公會會員代表大會暨模範從業人員表揚」活動致詞時表示，台灣經濟受疫情嚴重挑戰，尤其運輸服務業面臨生存之戰「真的有夠辛苦」，但從業人員仍不忘自己責任與使命，讓公車運輸依然保持順暢，與政府共同防疫，很讓人感動。

侯友宜在現場告訴新北市政府交通局長鍾鳴時，在運價必須合理調整過程中，要盡全力調整；與會業者與從業人員聽到後歡聲雷動。

侯友宜說，要用感恩心情讓從業人員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後經濟轉型過程繼續走下去，當運價合理調整後，希望給第一線夥伴滿滿鼓勵，「交通局要記得這句話，要存感激之心，要用回饋之心，甚至要用彌補之心看待大眾運輸業者」。

交通局日前表示，依公路法運價費率2年得檢討1次，運價由新北市公共汽車客運商業同業公會與新北市汽車駕駛員職業工會參考運量、里程及物價等因素，共同提案運價調整方案給市府。實際調整金額待市府審查後，將送到「台北市新北市運價票價價差分攤比例協調委員會」中再次討論確定。

交通局運輸管理科科長林詩欽晚間接受中央社記者電訪時表示，目前運價調整方案已送進「台北市新北市運價票價價差分攤比例協調委員會」討論，決定初步結果後會簽報新北市府，應會配合北市一起宣布。

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林詩欽表示，目前收到運價調漲提案，換算每段票運價較現行運價調漲約新台幣7元，不過審查會有額外機制評估，不一定就會漲7元；另外，本次調整運價不影響票價，運價和每段票價間差額由市府補貼。

另外，中國國民黨17日將進行最後1階段的縣市長提名作業，將提名侯友宜與台中市長盧秀燕競選連任，侯友宜接受媒體聯訪被問到此議題時表示，黨規劃明天提名就按照黨的安排來做，不過市政工作還是最重要，要不斷做最後衝刺，至於競選步驟其實不需要那麼快。媒體追問明天是否會出席中常會，他說會請假參加。（編輯：方沛清）1110816