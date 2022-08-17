王國材率團參加APEC觀光部長會議 宣傳台灣山林旅遊

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（中央社記者余曉涵台北17日電）交通部長王國材將率團出席19日在泰國曼谷召開的第11屆APEC觀光部長會議，表達台灣積極朝向APEC觀光戰略目標及永續政策，並盼與會各國部長到台灣感受山林旅遊療癒力。

交通部觀光局今天發布新聞稿表示，交通部長王國材將率觀光局長張錫聰等人出席19日在泰國曼谷召開的第11屆APEC（Asia-Pacific Economic Cooperation，亞太經濟合作會議）觀光部長會議（11th Tourism Minister Meeting，TMM 11）。

觀光局指出，2022年APEC由泰國主辦，年度主題為「開放、連接、平衡」（Open. Connect. Balance），在觀光方面，觀光部長會議主題為「未來的旅遊：再生觀光」（Tourism of the future: Regenerative Tourism），希望APEC經濟體疫後面對觀光產業的挑戰與機會，共同邁向新世代永續包容的成長目標。

觀光局表示，過去2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重影響，APEC組織希望透過修復公共衛生、邊境重新開放以及經濟復甦等政策，聯合各經濟體在觀光議題上，致力於倡議實現旅遊便捷性，全力消除區域間旅遊障礙，省思面對重大事件動盪時，建立更具彈性、更有韌性的能力。

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王國材表示，部長會議期間，將會在國家觀光情勢報告中以台灣疫後加速觀光業復甦之關鍵戰略為題，分享交通部推動2050淨零排放路徑與目標；另外，在永續觀光浪潮下，為呼應會議年度主題，也將向APEC各經濟體闡述交通部規劃的向山致敬、向海致敬及自行車多元旅遊等觀光發展策略，推動環境可持續性，奠定包容性成長基礎，展現以人為本、深度體驗帶來的共好共榮，讓APEC各經濟體瞭解台灣在APEC區域觀光產業鏈結與發展的努力，與展現未來將持續推動永續觀光的決心。

張錫聰則說，觀光為帶動經濟復甦的領頭產業，透過觀光圈串聯結盟發掘在地特色、提高在地觀光經濟產值、增加在地就業機會，最終目的在於實踐擁抱包容性和永續性、努力重建和重新思考未來的旅遊業，包括性別平等、收益回穩及傳播綠色和藍色旅遊模式，增強觀光業與生態平衡間的連接。（編輯：陳仁華）1110817