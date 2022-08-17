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助移工熟悉法規 一站式入境服務112年上路

2022/8/17 19:14
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（中央社記者吳欣紜台北17日電）外籍移工入境台灣屢因不了解相關法令而觸法，勞動部近日規定，明年1月1日起將設置一站式入境服務，讓家事移工參加8小時的講習課程，更了解台灣法規。

依據現行規定，移工入境後必須接受入境移工講習，但因講習時間僅有30分鐘，加上雇主聘僱移工後，也須辦理居留證、聘僱許可等相關行政作業，因此勞動部近日擬定「移工一站式入境」服務，明年1月1日正式上路。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天告訴中央社記者，明年1月1日開始，勞動部將在高雄、桃園兩地各選一處辦理移工一站式入境服務，只要是新入境家事移工都會接到講習處所待上3天2夜，讓移工在這段時間內完成8小時的講習課程。

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根據規定，課程內容包括聘僱法令、勞動權益、衛教及防疫資訊、工作及生活適應等，相關費用都由勞動部支應。

蘇裕國也提到，雇主也可以利用一站式服務，辦妥原本必須分頭去辦理的相關作業，包含聘僱許可、居留證、健保以及勞工職業災害保險等，等移工在講習處所結束3天2夜的行程後，雇主能同時拿到各項文件，並接走移工回去上工，簡化行政流程。（編輯：吳協昌）1110817

蘇裕國
勞動部：與印尼共同推動家事移工調薪至2萬元 看護工轉中階技術人力 擬開放4管道語言認證
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