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疫情下藝文慰藉 藝教館選出33校團隊全國表演

2022/8/18 11:02（8/18 11:36 更新）
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台灣藝術教育館近期選出來自33校的全國表演藝術類競賽獲優等以上團隊，8月起到年底於全國各地表演。圖為南投縣民和國中團隊13日在日月潭向山遊客中心演出「山林原音-布農天籟合唱音樂會」。（藝教館提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月18日
台灣藝術教育館近期選出來自33校的全國表演藝術類競賽獲優等以上團隊，8月起到年底於全國各地表演。圖為南投縣民和國中團隊13日在日月潭向山遊客中心演出「山林原音-布農天籟合唱音樂會」。（藝教館提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月18日
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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣藝術教育館近期選出來自33校的全國表演藝術類競賽獲優等以上團隊，8月起到年底於全國各地表演，讓民眾在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情之中，仍能獲得藝文的慰藉。

台灣藝術教育館今天發出新聞稿，「好優Show學生藝團活動」今年申請學校高達133所，最後遴選出33校，於8月到12月間安排到各地表演，讓偏鄉、離島等地區的民眾，有更多機會接觸藝術。

獲選團隊演出內容相當多元，包含音樂、鄉土歌謠、創意戲劇、舞蹈等。例如南投縣民和國中團隊，曾受邀在國慶舞台上演唱，13日在日月潭向山遊客中心的「山林原音-布農天籟合唱音樂會」，演出亮點為合唱團擅長的布農歌謠及東南亞曲目。

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藝教館指出，「好優Show學生藝團活動」歡迎各地學生、老師、民眾踴躍前往欣賞和觀摩，相關演出活動場次可到藝術教育館網站查詢。（編輯：陳政偉）1110818

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