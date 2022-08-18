疫情下藝文慰藉 藝教館選出33校團隊全國表演

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台灣藝術教育館近期選出來自33校的全國表演藝術類競賽獲優等以上團隊，8月起到年底於全國各地表演。圖為南投縣民和國中團隊13日在日月潭向山遊客中心演出「山林原音-布農天籟合唱音樂會」。（藝教館提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月18日

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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣藝術教育館近期選出來自33校的全國表演藝術類競賽獲優等以上團隊，8月起到年底於全國各地表演，讓民眾在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情之中，仍能獲得藝文的慰藉。

台灣藝術教育館今天發出新聞稿，「好優Show學生藝團活動」今年申請學校高達133所，最後遴選出33校，於8月到12月間安排到各地表演，讓偏鄉、離島等地區的民眾，有更多機會接觸藝術。

獲選團隊演出內容相當多元，包含音樂、鄉土歌謠、創意戲劇、舞蹈等。例如南投縣民和國中團隊，曾受邀在國慶舞台上演唱，13日在日月潭向山遊客中心的「山林原音-布農天籟合唱音樂會」，演出亮點為合唱團擅長的布農歌謠及東南亞曲目。

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台北市敦化國中弦樂團為表達對醫護人員的敬意，邀請宜蘭地區醫療院所人員及志工到蘭陽博物館欣賞音樂會，傳遞美好的正向能量。高雄市梓官國小傀儡戲團將在地城隍廟「卓大人」忠孝節義、勸人為善的道理，完美呈現與流傳，將到金門縣城隍廟埕演出交流。高雄市龍華國中則透過現代舞、音樂與觀眾互動，將舞蹈與生活結合。

藝教館指出，「好優Show學生藝團活動」歡迎各地學生、老師、民眾踴躍前往欣賞和觀摩，相關演出活動場次可到藝術教育館網站查詢。（編輯：陳政偉）1110818