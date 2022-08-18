東海大學政治系教師聯合聲明 要求廢除勞作教育

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）面對少子化衝擊，東海大學政治系多名教師今天發表聯合聲明指出，「勞作教育」被學生詬病多年，教學單位做再多互動與努力，都遠比不上「徹底廢除勞教」更來得讓師生們有所期待。

東海大學政治系教師王啟明、郭應哲、陳建仁、邱師儀、林子立、陳蔚芳、林奕孜、吳俊德、黃信達、顏永銘等人共同發表聲明，籲請校方廢除行之多年的勞作教育。

聲明中指出，今年高教現場都感受到少子化衝擊，儘管各校都準備很多年，仍不敵這波海嘯般的衝擊，這一波受衝擊最嚴重的莫過於傳統私立大學，東海大學在這幾年準備中，勉強看到一點成效，但缺額仍遠高於競爭對手。

這些教師表示，需要檢討的原因不少，最重要的原因無非是行政單位的決策遠離學生想法，改變跟不上學生心意，調整也背離「行政應該配合教學」的方向。

他們更指出，這幾年最為學生詬病的「勞作教育」，看不出相關單位大刀闊斧的改變，以致於成為高中端口耳相傳既定印象，即使教學單位做再多互動與努力，都難敵學生間與外界負面印象的發酵。

聲明中表示，校內早有要求改變的聲浪，許多年來也不乏學生抗議，不論是轉型為「助學金制」、「學程學分制」或「展現大學社會責任與社區關懷制」，其實都遠不比「徹底廢除勞教」更來得讓師生們有期待。

教師們指出，如果所謂的調整、改革仍無法破除外界對於「勞作教育」等於「掃地」或者「免費勞工」的既定印象，可能將面臨新生招不進、舊生留不住的雙重打擊。

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聲明最後表示，不想看到每年「勞作教育」在招生時一點一滴抵銷各系努力，要求校方順應世代變遷，謹記「開創就是我們的格言」，政治系教師在此呼籲校方廢除勞作制度，而且就是現在。

東海大學說明，基本勞作教育是東大於民國44年創校即設立的制度，其創始理念，在使學生於正課外，尚能獲得有關勞作的教育價值；因在勞作過程中，不僅能使學生瞭解勞作尊嚴與稼穡維艱之真意，體驗手腦並重與人格平等之真諦，且可養成負責、守時、勤勞、合作、誠實、服務等美德。（編輯：陳仁華）1110818