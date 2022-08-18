穩住文旦價 陳吉仲：提高加工收購到至少5000公噸

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台灣區蔬果輸出公會聯合多家外銷日本業者協助台南文旦外銷日本，18日下午在台南麻豆舉辦台南文旦首航日本記者會，農委會主委陳吉仲（右4）、台南市長黃偉哲（左4）、民進黨立委郭國文（右3）等人出席見證。中央社記者楊思瑞攝 111年8月18日

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）行政院農業委員會主委陳吉仲今天在台南接受媒體聯訪表示，今年文旦產銷較大挑戰是受節氣影響，壓縮中秋節前銷售旺季，除力拚外銷，加工收購目標將提高到至少5000公噸。

台灣區蔬果輸出公會聯合多家外銷日本業者協助台南文旦外銷日本，下午在台南市麻豆區舉辦台南文旦首航日本記者會，陳吉仲與台南市長黃偉哲、民進黨立委郭國文等人出席，見證今年首批輸日本文旦啟運，將先運至台中進行低溫檢疫。

陳吉仲表示，中國雖然宣布暫停台灣文旦輸中，但今年全台文旦產量預估約6萬9000公噸，比去年減少約7000~8000公噸，減產數量約等同去年全部出口量，再加上加工、冷鏈、內外銷等作業全面啟動，去年銷往中國約4800公噸的影響是可以因應的。

陳吉仲指出，比較大的挑戰是今年節氣白露與中秋距離太近，採收期與消費者採購高峰期距離時間較短，目前台南文旦正在採收，下個星期花蓮文旦也進入採收期，等於只有約2、3個星期時間，要銷售近7萬公噸文旦。

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陳吉仲說，今年到目前為止，外銷文旦已超過300公噸，持續朝3000公噸目標邁進，而原定加工收購2500公噸，將持續加碼到至少5000公噸，並透過內銷通路全面展開行銷，希望維持文旦產地價格穩定，保障農民收益。

黃偉哲表示，台南指標性的水果包括鳳梨、芒果、文旦近年陸續打開日本市場，芒果的接受度已經很高，鳳梨也逐漸累積知名度和通路，文旦則是在去年重啟中斷約20年的通路，初步在日本反應還不錯，今年可望繼續拓展。（編輯：陳仁華）1110818