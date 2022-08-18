高捷岡山路竹延伸線二B段綜合規畫 交通部審查通過
2022/8/18 17:37（8/18 17:46 更新）
高雄市捷運局表示，交通部18日召開審查委員會，審查「高雄岡山路竹延伸線（第二B階段）」綜合規畫報告書，高雄市政府由副市長林欽榮（後右）率捷運、交通、地政等相關局處與會。（高雄市捷運局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月18日
（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄岡山路竹延伸線第二B階段的綜合規畫報告書，今天獲交通部審查通過。高雄市捷運局表示，後續將再按審查委員意見修正報告書內容後，盡速報行政院核定。
高雄市政府捷運局今天發布新聞稿表示，交通部今天召開審查委員會，審查「高雄岡山路竹延伸線（第二B階段）」綜合規畫報告書，會議由交通部政務次長胡湘麟主持，高市府則由副市長林欽榮率捷運、交通、地政等相關局處與會。
最後會中審核通過「高雄岡山路竹延伸線（第二B階段）」綜合規畫報告書，捷運局表示，後續將按審查委員意見修正報告書內容後，盡速報行政院核定。
捷運局表示，委員會也要求高市府就這項計畫RK8站與台南捷運不同系統的連接轉乘方案，與台南市政府密切溝通確認，並與公路總局合作關於計畫中與台一線路竹段拓寬工程介面事宜。
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林欽榮說，岡山路竹延伸線第二B階段起點銜接自第二A階段的RK6南路竹站，沿途經路竹區中山路至湖內區中山路一段，路線全長約3.87公里，共設置2座高架車站。交通部審查通過後，岡山路竹延伸線預計民國118年全線完工通車。
捷運局指出，岡山路竹延伸線位於高雄未來重要的科技產業廊帶，可串連楠梓加工出口區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區及南科高雄園區等科技園區。（編輯：黃世雅）1110818
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