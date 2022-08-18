受台灣民主文化吸引 阿根廷申請獎學金人數創新高

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阿根廷2022年申請台灣獎學金人數創歷史新高，受獎生不畏路程遙遠，搭乘飛機或長途巴士出席頒獎典禮及行前說明會。圖為受獎生與駐阿根廷代表曹立傑、旅居阿根廷僑領代表合照。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年8月18日

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯18日專電）駐阿根廷代表處表示，2022年申請台灣獎學金人數為歷年最高，將有22位獲獎學金學生前往台灣學習研究。有受獎生表示對台灣民主、文化、經濟發展感到驚奇。

駐阿根廷台北商務文化辦事處（駐阿根廷代表處）表示，今年申請台灣獎學金的學生來自阿根廷各省，最遠至火地島省，鄰國烏拉圭也有學生申請。

獲得獎學金的學生中，15人獲得「華語文獎學金」，將到台灣各大學研習中文，1人將前往國際合作發展基金會（ICDF）智慧城市班，2人將赴淡江大學攻讀數位碩士，2人獲「台灣獎學金」就讀碩士，2名學者獲「台灣獎助金」進行短期政經學術研究。

駐阿根廷代表處提到，阿根廷經濟狀況近期變化甚劇，許多受獎人訪台計畫受到影響，駐處盡力協助，也透過獎學金頒獎典禮暨行前說明會向受獎生祝賀，說明台灣教育概況及簽證所需文件，希望各位受獎生的台灣經驗順利開展。

駐阿根廷代表曹立傑向受獎生表示，台灣以民主自由、科技工業、人民堅定精神及國際間堅定友誼維持台灣發展及安全，各位受獎生可以安心在台灣體驗、學習及感受台灣的堅韌。

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華語文獎學金受獎人曼德斯（Aylin Mendez）因工作因素逐漸認識台灣，對於台灣的宗教多元化程度、人民民主素養、經濟穩定發展感到非常驚奇，希望藉由在台灣學習中文的過程，有機會深度造訪認識台灣各類寺廟、體驗台灣的民主治安良好環境，甚至取經可以改善阿根廷經濟的方法。

受獎生托杜（Samanta Tordo）說，從事文化教學的她，發現台灣、阿根廷在書籍交流程度仍不高，本身深受侯孝賢電影吸引，因此開始在阿根廷找尋關於台灣的西班牙書籍，未來台灣在阿根廷電影發展及文學交流極有潛力，透過這次華語文獎學金赴台學習，希望未來有機會能親自翻譯台灣文學，讓更多阿根廷民眾認識。（編輯：林憬屏）1110818