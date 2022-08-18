台大校長唯一女候選人黃慕萱 盼培育更多女科學家

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台灣大學第13任校長遴選候選人治校理念說明會18日持續展開，晚間由文學院長黃慕萱等人公開闡述；作為候選人中唯一女性，黃慕萱主張落實性別友善，增加女性一級主管人數，並指出理工醫農學院男多於女、文學院女多於男，希望未來各學院都能達到平衡。中央社記者陳至中攝 111年8月18日

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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣大學校長遴選中唯一女性候選人黃慕萱，今天在治校理念發表會中，主張增加女性一級主管人數，培養更多女科學家、女工程師和醫師。

台灣大學校長遴選候選人治校理念說明會今天進入第4天，由文學院院長黃慕萱（圖書資訊系教授）、前代理校長郭大維（資訊工程系教授）輪番上陣。

黃慕萱提出「創造新思維，迎向新百年」的治校理念，作為國際大學排名專家，她指出台大近年排名「穩定持平」，但東亞和東南亞各國的大學在2015年之後都飛快進步，台大「不進則退」，與其他學校的差距越來越大。

黃慕萱認為，台大絕對不會追求排名，但仍不能不重視；手法須堅持光明磊落，努力做好研究和教學，並多做國際交流，讓更多人認識台大。她也提到，台大即將邁入100週年，一定要以新思維規劃百年藍圖、釐清需求，進行全面整體規劃，才能超越過去。

黃慕萱指出，台灣高教專任教師面臨「高齡化」危機，預估有40%教授會在10年內退休，須更積極爭取國際優良教師，改善聘任機制和彈性薪資，提供合適配套，包括學術和生活上的支持，打造友善職涯發展環境，給予教職員身心與家庭安頓上最大程度支援。

作為校長候選人中唯一女性，黃慕萱主張落實性別友善，增加女性一級主管人數。她說，理工醫農學院男多於女，文學院女多於男，希望未來各學院都能達到平衡，女性如果願意當工程師、科學家、醫師，都應該被鼓勵，表現的好的話，也應得到升遷。

問答階段，有教授提問：「台大什麼時候才能出現一個女校長？」黃慕萱則謙虛地說，台大要選的是「好校長」，而不是選「女校長」，但台大如果有女校長，也是一個歷史紀錄。

少子女化讓許多大專面臨招生危機，也可能影響未來台大學生的組成。黃慕萱表示，各院系都希望讓台大學生變得更優秀，未來除了要吸引國際學生就讀，也要擴大獎學金和學費減免，增加個人申請、減少考試入學名額。

黃慕萱指出，台大就像一頭大象，要它前進都不容易，人們卻須讓大象跳舞；校長作為引導的人，不能只有力氣，還要想方設法，透過團隊合作、行政創新達成目標。

黃慕萱也以她在文學院長任內，中庭的印度黃檀樹因染褐根病且病況嚴重，不得不移除，許多師生不捨；文學院透過「與黃檀說再見」活動，並努力保護黃檀新長出的再生株，後續發現松鼠啃咬，也以鐵網圍籬阻絕。從這個經驗中，可見溫和、堅定、溝通和永續是可行策略。

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近年不斷有公眾人物的論文出現爭議，黃慕萱會後接受媒體聯訪指出，相信絕大多數教師都秉持學術倫理和誠信，她自己指導學生時，曾被抱怨來回改了28版還不放過，在這樣互動下，一定會知道學生的論文是不是有問題。

黃慕萱也強調，學術倫理爭議須尊重專業，找最適格的人擔任委員，會中充分討論進而做出判斷；作為校長則是要「挺住」，抵抗政治壓力，堅持台大是講學術自由和民主的地方。（編輯：陳仁華）1110818