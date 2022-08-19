中小學開學防疫 教育部：待與指揮中心會商

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教育部19日表示，開學防疫措施仍待與疫情指揮中心會商，開學前會對外說明。圖為2月9日環保局人員前往新北市板橋國中消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北19日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron BA.5病毒株已經有本土病例，中小學即將於8月30日開學，教育部今天表示，開學防疫措施仍待與疫情指揮中心會商，開學前會對外說明。

教育部昨天邀集全國教育局處長開會，今天以簡短文字回應媒體指出，昨天會議目的是蒐集各縣市建議及作法，會持續與中央流行疫情指揮中心會商，於開學前對外說明。

對於「自由時報」指教育部決議開學第1週到第3週維持原停課制度，第4週再啟動新制，改採「個別快篩配套防疫假」方式，如果班級出現確診個案，由學校提供一劑快篩試劑給師生，如果快篩陰性，就可繼續上課，不用停止實體課程。教育部今天不願公開證實此事。

一名不願具名的地方教育首長告訴中央社記者，昨天會議其實沒有正式決議，教育部提出方案後，仍需要與指揮中心會商。指揮中心預估台灣疫情近期會有變化，因此學校相當關注此事，還需要再仔細配套。

全國中小學校長協會理事長張信務接受中央社電訪表示，協會有向教育部建議，開學前幾週應延續原來的規範，班上有學生確診，先實施防疫假3天；超過1/3或半數班級都有人確診，是否要全校停課，則由學校和縣市因地制宜。

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張信務表示，目前COVID-19疫情還沒解除，上述規定應先維持，觀察之後發展。如果舊制實施2週後，本土疫情沒有擴散，可改採新措施，班上有學生確診，由學校發快篩試劑，讓學生回家快篩，陽性就留在家裡遠距教學；陰性表示沒有感染，可以回到學校繼續上課。

張信務說，疫情之下讓孩子維持應有學習保障很重要，這樣的作法可在學生權益與防疫中取得平衡。（編輯：陳政偉）1110819