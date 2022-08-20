客家禮服設計賞 「布可思異」發掘新世代創新元素

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高雄市客委會去年舉辦的禮服設計展獲得驚艷，為發掘新世代客家設計元素，今年主題「布可思異」，初審入選設計作品，將於10月16日在高雄新客家文化園區舉辦競賽成果展。

高雄市政府客家事務委員會今年度客家集團婚禮，除了遵循古禮儀式進行，為發掘新世代客家設計元素，將傳統文化結合流行時尚，辦理「布可思異」客家禮服設計賞，廣邀全台青年新創設計師報名參加，共同發想新型態與新樣貌的客家禮服，將傳統文化注入新創意與新生命，帶領客家文化走進時尚與潮流。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，去年禮服設計首度採「設計競賽」方式進行，邀請客家鄉親與喜好客家文化民眾觀賞禮服設計時尚秀廣受好評，優勝的「狂戀藍」、「灼灼」、「染宴」、「蝶」等4套作品，穿在新人身上，也成為婚禮現場焦點。今年結合2022台灣設計展，希望在現代化生活環境下，客家文化與思維與時俱進，以新生代帶進新思維，並結合新潮流，彼此共振推進。

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至於11月辦理的客家集團婚禮，是高雄市客家婚禮第10年。高雄市客委會今天新聞稿表示，20對新人將身穿創新設計的客家藍衫禮服，以「上燈」、「插頭花」、「食新娘茶」、「百人盤花」及「新丁燈」等客家婚俗古禮儀式進行，展現傳統與時尚兼具客家婚俗文化。

「布可思異」客家禮服設計賞，徵件日期至8月31日，民國81年1月1日以後出生青年均可報名參加。徵件分兩階段進行，將從男組及女組設計作品中，選出各10款裁製成品進入決選，並於10月16日由模特兒走秀決選。（編輯：孫承武）1110820