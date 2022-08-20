金沙鎮榮湖水上裝置藝術 民眾搶拍直呼療癒

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（中央社金門20日電）呆萌水獺、與超Q風獅爺探出金沙鎮榮湖水面，引起民眾驚呼，這項水上造景展覽正展開測試與調整，金沙鎮公所將展出4公尺高的2隻可愛水獺和1公尺高的2隻小水獺與1隻立面達4公尺高風獅爺。

為期近90天「尋風．獺浪．汶浦水岸」裝置藝術展演，展期預計9月3日至11月30日，為2022年金沙鎮「高粱．老街．風獅爺文化季」揭開序幕。超療癒的呆萌水獺、與超Q風獅爺近來探出榮湖水面，讓榮湖虎嘯橋東側連日引來民眾圍觀搶拍打卡。

金沙鎮長吳有家表示，這次的文化季也是金沙鎮公所首次嘗試，以大型水上戶外裝置藝術設於榮湖水庫，搭配白天及夜間變化，結合燈光呈現於「金門新十景」的汶浦水岸，運用充滿在地特色造型和文化素材結合，讓汶浦水岸的意境更為豐富。

2022年金沙鎮「高粱．老街．獅爺文化季」一系列活動也將陸續公布。透過這次展演期望提倡保育水獺概念，水獺保育涉及議題廣泛，民眾對環境關注更是保育最大動力。

為避免路殺個案發生，民眾若發現歐亞水獺在道路或人車密集處出沒，盡快通知縣府相關單位；提醒車輛於金沙鎮水庫區域行駛時，小心留意路面狀況。（編輯：孫承武）1110820