更多編輯台推薦新聞：
WBC美國隊大膽啟用電視球評掌兵符 昔為王建民隊友
運動

WBC美國隊大膽啟用電視球評掌兵符 昔為王建民隊友

柬埔寨打工陷阱 台商攜近5萬美金與中國黑道喊價一天救兩人
國際

柬埔寨打工陷阱 台商攜近5萬美金與中國黑道喊價一天救兩人

新北市長選舉 林佳龍緊攻陸戰、侯友宜打政績牌
政治

新北市長選舉 林佳龍緊攻陸戰、侯友宜打政績牌

中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務
生活

中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

金沙鎮榮湖水上裝置藝術 民眾搶拍直呼療癒

2022/8/20 16:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金門20日電）呆萌水獺、與超Q風獅爺探出金沙鎮榮湖水面，引起民眾驚呼，這項水上造景展覽正展開測試與調整，金沙鎮公所將展出4公尺高的2隻可愛水獺和1公尺高的2隻小水獺與1隻立面達4公尺高風獅爺。

為期近90天「尋風．獺浪．汶浦水岸」裝置藝術展演，展期預計9月3日至11月30日，為2022年金沙鎮「高粱．老街．風獅爺文化季」揭開序幕。超療癒的呆萌水獺、與超Q風獅爺近來探出榮湖水面，讓榮湖虎嘯橋東側連日引來民眾圍觀搶拍打卡。

金沙鎮長吳有家表示，這次的文化季也是金沙鎮公所首次嘗試，以大型水上戶外裝置藝術設於榮湖水庫，搭配白天及夜間變化，結合燈光呈現於「金門新十景」的汶浦水岸，運用充滿在地特色造型和文化素材結合，讓汶浦水岸的意境更為豐富。

2022年金沙鎮「高粱．老街．獅爺文化季」一系列活動也將陸續公布。透過這次展演期望提倡保育水獺概念，水獺保育涉及議題廣泛，民眾對環境關注更是保育最大動力。

為避免路殺個案發生，民眾若發現歐亞水獺在道路或人車密集處出沒，盡快通知縣府相關單位；提醒車輛於金沙鎮水庫區域行駛時，小心留意路面狀況。（編輯：孫承武）1110820

吳有家
金門光前里長海釣失聯 上午尋獲遺體
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族