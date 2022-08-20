王國材：強化台泰旅遊業合作 推一程多站式旅行

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（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）交通部長王國材今天表示，泰國市場將是疫後發展觀光的重點之一，除了吸引泰國旅客訪台，政府還將促進台泰旅遊業者合作，推廣一程多站式的旅行方式，讓歐美旅客訪泰後再造訪台灣。

第11屆亞太經濟合作會議（APEC）觀光部長級會議昨天在曼谷登場，各國觀光部長探討如何讓疫後的觀光業復甦及永續。各國同意提出系列政策可以讓在地社群公平受益，也能提升民眾的生活品質。

台灣由交通部長王國材率團參加會議，他今天接受中央社專訪時表示，他在會中以「向山致敬、向海致敬」 為主題發表演說，向APEC各會員國的部長代表們介紹台灣近幾年在整頓山海環境上的努力，這呼應大會強調的綠色和永續主題。

除了演講外，王國材也和日本、韓國、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等國的觀光旅遊部長會談，討論疫後觀光及邊境重新開放的議題。

王國材說，現在台灣每天約新增2萬個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例，疫情發展比別國晚一點，不過台灣觀光業都準備好了，他向各國部長表示等這波疫情過了之後，很快就會開放邊境，「這是遲早的事情」 。

王國材說，疫情前很多國家旅客進入台灣觀光免簽證，因為疫情因素所以暫停，目前交通部和外交部正在討論開放之後要用什麼方式處理，最終目標是恢復免簽；不過中間可能有個過渡時期，例如讓旅客先以落地簽方式進入台灣，這樣較為便於管理。

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觀光局長張錫聰指出，泰國市場是疫情後的發展重點之一，方向是先促進台泰雙方旅遊業者互訪，並促成民間對民間的高峰論壇，以及邀請泰國旅行業者到台灣踩線。而且泰國是歐美國家到亞洲的一個首站或中繼站，他們和泰國旅遊業者洽談推廣一程多站式的旅行方式，讓歐美旅客訪泰之後可以造訪台灣。

王國材說，同樣地，歐美旅客到了泰國那麼長一段旅程，可以不要只造訪泰國，也可以再造訪台灣，因此今天他在曼谷邀請泰國出境旅遊協會（TTAA）和泰國旅遊觀光協會（ATTA）兩大旅遊協會和台灣業者談合作，「觀光旅遊就是要共享資源，把餅做大」。（編輯：陳惠珍）1110820

交通部長王國材率團參加19日的第11屆亞太經濟合作會議（APEC）觀光部長級會議，並在會中發表專題演說和分享台灣經驗。（觀光局提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年8月20日