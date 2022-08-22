林島諾貝爾經濟學獎得主會議 台灣2學者首度獲邀

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第7屆林島諾貝爾經濟學獎得主會議23日至27日在德國林島舉行，中央研究院經濟研究所助研究員紀鈞哲獲邀出席，將與19名諾貝爾獎得主對談交流。（中研院提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年8月22日

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）第7屆林島諾貝爾經濟學獎得主會議23日至27日將在德國林島舉行，中研院今天表示，台灣有2名年輕經濟學家獲邀出席，將與19名諾貝爾獎得主對談交流。

林島會議舉辦主要在激勵、啟發年輕學者，促進諾貝爾獎得主們和年輕科學家之間知識、觀念與經驗的廣泛交流，會議主題每年由物理、化學、生理或醫學等3大領域輪替，每3年再額外舉辦經濟學會議。

中研院今天發布新聞稿指出，原訂於2020年8月舉辦的第7屆林島諾貝爾經濟學獎得主會議，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改於今年8月23日至27日在德國林島舉行，共有來自全球64國、總計330名年輕經濟學家獲選，將與19名諾貝爾獎得主對談交流。

中研院表示，台灣也有2名年輕經濟學家首次獲邀出席林島會議，包括院內經濟研究所助研究員紀鈞哲及國立台灣大學經濟系副教授陳儀。

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中研院指出，紀鈞哲的研究重心涵蓋總體經濟學、國際金融與貨幣經濟學，陳儀的研究領域則在行為經濟學、實驗經濟學及微觀經濟學，兩人通過多階段的國際甄選作業流程，組成台灣經濟代表團出席本次會議。

今年林島甄選委員會選出330名年輕經濟學者與會，獲選人皆為35歲以下傑出的學生、博士候選人，或博士後研究學者等，這屆女性獲選者占38%；會中邀請19名諾貝爾經濟學獎得主出席，也將討論「社會變遷與社交媒體」、「戰爭與制裁下的全球政經情勢」等主題。（編輯：張雅淨）1110822