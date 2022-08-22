加碼收購花蓮文旦柚加工果 陳吉仲：去化1/10產量

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農委會22日在花蓮瑞穗鄉農會集貨場舉辦文旦柚加工量產技術發表會，在農委會主委陳吉仲（前左2）見證下，農改場與瑞穗鄉農會合作技術移轉。中央社記者李先鳳攝 111年8月22日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮文旦柚上市，農委會主委陳吉仲今天說，收購花蓮加工果從400公噸加碼到1100公噸，等於協助花蓮去化1/10產量；關心花蓮農民問題，許多訊息都是透過他花蓮好友Kolas提供的。

行政院農業委員會今天在瑞穗鄉農會集貨場舉辦「花蓮文旦柚加工量產技術發表會」，發表花蓮區農業改良場研發整合的文旦柚量產加工技術與設備，並與瑞穗鄉農會合作技術移轉，生產半成品原料再提供相關業者製造加工產品。

陳吉仲表示，今年受氣候影響，全台文旦柚收成較往年減收1成左右，約7萬公噸；花蓮受乾旱影響尤其嚴重，因此宣布收購花蓮大果加工1100公噸，相當於花蓮總產量1/10；另積極開辦文旦柚保險，讓柚農收入有一定保障；因應極端氣候，將協助低灌設備，每戶農家可獲40萬元補貼。

針對國內文旦柚銷售，農科院成立電商平台，媒合企業採購，預計銷售10萬箱文旦柚，每箱10台斤、售價新台幣750元。

陳吉仲說，文旦柚面臨的問題不在中國禁銷，而是節氣白露與中秋的時間太近，影響銷售時程；花蓮瑞穗今天起開始大量採收，呼籲民眾多採購食用這可以久放的好水果。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka也出席活動，她受訪說，從任立委時期就經常有農民透過她與農委會聯繫溝通，她任總統府發言人時，總統蔡英文也十分關心農業；今天不是她與陳吉仲有什麼交情，而是農民關心的問題不論透過什麼管道要優先被解決。

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瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說明，瑞穗鄉文旦柚栽培面積約800公頃、正常年產量2400萬公斤，不過今年估計約減產1成，也因此現在產地盤商收購價仍穩定；去年出口中國有5000公噸，目前包括新加坡、日本等出口訂單已陸續採收出貨，出口量估計有3000到4000公噸，因剛巧今年氣候異常文旦柚減收，因此衝擊應不至太大。

花蓮區農業改良場指出，此次發表的文旦柚加工量產技術，包含精油刮取機與文旦分切機，並搭配可用於果肉收集的分離機及其輸送串接等相關設備，提高文旦果實加工及利用效率，大幅降低人力成本，也能全果利用。2組設備1小時可處理500公斤大果，每天約可處理4公噸文旦柚原料素材。（編輯：謝雅竹）1110822