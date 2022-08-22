拓文旦海外市場 農糧署：以加日星港為主外銷樂觀

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台灣文旦外銷日本，農糧署22日在台灣省青果運銷合作社台中分社舉辦啟動儀式，農糧署長胡忠一（左6）等人出席。中央社記者趙麗妍攝 111年8月22日

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）農糧署長胡忠一今天表示，文旦外銷中國佔比從98%降為去年68%，今年因氣候影響，文旦減產1成，受中國禁止進口的影響不大，外銷以香港、加拿大、新加坡、日本為主，對外銷保持樂觀。

農委會農糧署今天在台灣省青果運銷合作社台中分社，舉辦文旦外銷日本記者會，行政院農業委員會農糧署輔導外銷業者及產地農民團體合作生產優質產銷履歷文旦輸銷日本，自民國109年13公噸成長至去年45公噸，成功打開中斷20多年的日本市場。

今年再度與日本笠間台灣辦事處合作，將台灣文旦供應茨城縣笠間市及大洗町內共21所學校約6930位學童享用營養午餐水果，並設計文旦食農教育資料夾，讓日本學童認識台灣文旦的風味、特色及產區，透過食農教育拓展台灣文旦海外新市場，建立台日本友好關係。

胡忠一表示，今年台灣文旦生產面積3866公頃，產量為6萬9000多公噸，3月文旦開花因下雨寒冷而受影響，東部則因7月天氣太熱，文旦生長受影響，致今年產量較往年減少1成。

胡忠一指出，中國今年8月3日突然片面禁止台灣文旦出口到中國，事實上，台灣文旦出口，從106年總出口量2411公噸，中國佔98%，去年增加至總出口量7062公噸，其中，中國4821公噸，僅佔68%；今年產量減少1成約7000公噸左右，即使中國禁止進口台灣文旦，影響並沒那麼嚴重。

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胡忠一說，今年影響較嚴重的是白露到中秋只有3天，因文旦以內銷為主，國人認為文旦是中秋節水果，中秋節後就不太吃，強調「文旦是秋天的水果」，產季從8月至10月，文旦富含維他命及膳食纖維，呼籲國人多多食用，希望透過內銷，增加農友收益。

他指出，外銷方面，目前以香港、加拿大、新加坡及日本為主要出口國，至昨天已出口592公噸，比去年增加不少，對外銷保持樂觀。（編輯：陳仁華）1110822