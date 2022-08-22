太陽光電瞬時發電破555萬瓩 創歷史新高

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）台電今天表示，今天中午太陽光電「瞬時發電量」達555萬瓩，占當下負載約15%，接近當時核能機組總發電量的2倍，並創下歷史新高。

近日天氣炎熱，中央氣象局今天針對13縣市發布高溫資訊，並在花蓮縣光復鄉富源測得今日最高溫達攝氏41.4度。不僅如此，氣象局也發布明天16縣市高溫資訊，其中大台北、花東仍可能有37度以上高溫。

在炎熱天氣催化下，今天全台用電量雖未突破4000萬瓩關卡，但仍在下午2時30分，達到今天最高用電3944.3萬瓩，尖峰使用率則有90％。不過，也因全台各地天氣晴朗，讓太陽光電發揮不小作用。

台電發布新聞稿指出，太陽光電發電在今天中午12時24分首次達555萬瓩，占當下負載約15%，接近當時核能機組總發電量的2倍，甚至超越大潭、興達、台中電廠等火力電廠的整廠裝置容量，為系統挹注綠色電力。

台電指出，全台今天普遍艷陽高照，連帶拉升用電量，刷新歷年8月尖峰負載記錄，在下午2時1分達到3951.6萬瓩，備轉容量457.6萬瓩，備轉容量率約11.58%，維持供電充裕的綠燈。其中，太陽光電於尖峰時刻發電出力超過500萬瓩，約占尖峰負載達12.7%。

台電表示，政府推動再生能源已見成效，太陽光電的裝置容量，從2016年的1.25GW 成長至2021年7.65GW，成長超過5倍。

台電說，除政府及業者共同積極建置光電案場外，為協力完備綠能發展基礎設施，台電也積極盤點饋線與加強基礎建設，建立友善併網環境，共同努力逐步實踐能源轉型。（編輯：楊蘭軒）1110822