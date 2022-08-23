更多編輯台推薦新聞：
巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼
國際

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

少子化效應 2027年大學入學年齡人口將跌破20萬

2022/8/23 11:45（8/23 12:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國發會最新人口推估報告顯示，2027學年度大學入學年齡人口將首度跌破20萬人。圖為7月11日分科測驗考生赴台北市師大附中應考，並再次確認考場位置。（中央社檔案照片）
國發會最新人口推估報告顯示，2027學年度大學入學年齡人口將首度跌破20萬人。圖為7月11日分科測驗考生赴台北市師大附中應考，並再次確認考場位置。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北23日電）少子化效應發威，近幾年已有大專院校陸續退場，國發會最新人口推估報告更顯示，觀察18歲大學入學年齡人口推估，2027學年度將首度跌破20萬人，2036學年度後維持在20萬人以下。

為了掌握未來人口變動趨勢，國家發展委員會每2年根據最新戶籍人口、出生、死亡，以及戶籍遷移等相關統計，辦理未來約50年人口推估，並於22日發布最新的「中華民國人口推估（2022年至2070年）」報告。

最新人口推估報告與2020年版本相比，進入超高齡社會的時點維持在2025年，人口紅利結束時點不變、同樣是2028年，但依賴人口（幼年加老年）超過青壯年的時點提前4年，從2064年提前至2060年。

國發會指出，到了2070年，各學級學齡人口將比2022年減少一半，從339萬人降至166萬人。（圖取自國發會網頁pop-proj.ndc.gov.tw）
國發會指出，到了2070年，各學級學齡人口將比2022年減少一半，從339萬人降至166萬人。（圖取自國發會網頁pop-proj.ndc.gov.tw）

此外，未來學齡人口將持續萎縮。國發會指出，到了2070年，各學級學齡人口將比2022年減少一半，從339萬人降至166萬人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

由於少子化發酵，國發會進一步指出，2022學年度18歲大學入學年齡人口還有21.9萬人，2027學年度將首次跌破20萬人、降至19.5萬人，2036學年度為18.8萬人，且之後恆久低於20萬人，到了2070年時，已大幅滑落至11.3萬人。

少子化是學齡人口減少的關鍵因素，觀察國發會人口推估報告，2022年，出生數預估為14萬人，而後受到15歲至49歲育齡婦女人口減少的影響，2070年在總生育率回升至中推估的1.2人假設情境下，出生數將降為8萬人，較2022年減少6萬人或43.4%。（編輯：趙蔚蘭）1110823

延伸閱讀
專題／私校退場錢關難過 學生原校畢業恐成奢望蘭陽技術學院將停辦 校友發起穿制服作伙唱校歌大同技術學院111學年停招 校方：不影響學生權益分發入學缺額嚴重 教部：公私校仍不宜同步減招大學分發放榜缺額破1.4萬 公私校都面臨考驗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族