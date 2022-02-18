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大同技術學院111學年停招 校方：不影響學生權益

2022/2/18 09:38（2/18 09:44 更新）
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教育部17日表示，已決議大同技術學院自111學年度起全面停招。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
教育部17日表示，已決議大同技術學院自111學年度起全面停招。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）私立大同技術學院可用資金不足，董事會未於期限內完成捐資，教育部將命學校自111學年度起停招。校方今天發表聲明，21日開學，校務正常運作，現有學生權益不受影響。

大同技術學院聲明表示，至今已辦學59年，民國92年升格改制為大同技術學院，110學年招生註冊率64%，比起前1年大幅增加20%，新生註冊人數有所增加。

但因近年遭受少子化影響，教育部逐年刪減私立學校招生名額，學生人數只能被迫減少，校方每學期未達成績標準學生依規定辦理退學，也造成學生人數下降，讓資金運作日漸艱困，造成財務吃緊，董事會曾於2年多前投入新台幣5000多萬資金維持校務運作，但每年校務營運仍持續虧損。

董事會雖積極尋求外界與企業資金挹注尚無明確結果，因此今年1月間辦理的董事會，會中決議學校主動辦理停招，並已將會議紀錄報教育部核備，行政團隊著手準備申請停招事宜，2月14日校方高層也前往教育部出席私校諮詢會議，陳述校務狀況，關於媒體報導勒令停招一事，由於尚未收到教育部正式公文，暫時無法回應。

校方指出，辦理停招是為了照顧現有學生與教職員工，期望學生能原校畢業或得到完善的輔導安置，教職員工能獲得較好的優離、優退或資遣慰問；至今教職員工薪資仍維持正常發放，未曾積欠薪資。

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校方表示，21日將開學，皆做好開學準備，全部科系開課與教學都維持正常，獎補助款使用與計畫執行一切正常，全體教職員將堅守崗位教學與照顧學生，維持教學與辦學品質，家長、學生無須過度擔心。

校方指出，目前停招與未來停辦的時程與計畫尚在研擬中，將依照董事會進一步決議執行，或許未來資金到位後，仍有轉型或復招契機，校方一定遵守教育部規定與法令，做最完善與最好的安排。（編輯：陳政偉）1110218

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