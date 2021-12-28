台大2碩博班註冊率掛零 調控招生名額因應少子化

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（中央社記者許秩維台北28日電）110學年大專新生註冊率今天公布，台灣大學、清華大學各有2、1個碩博班註冊率掛零。台大表示，博班所學較專精，雖有報名者，但未達錄取門檻；清大回應，此碩班已停招。

教育部「大專校院校務資訊公開平台」公布110學年大專新生註冊率，各學制合計106班新生註冊率掛零，其中46班為碩博班，包含台灣大學語言學研究所博士班、台灣大學綠色永續材料與精密元件博士學位學程、清華大學全球營運管理碩士雙聯學位學程等部分頂尖大學系所。

台大校方回應，台大有2個系所碩博士班未招到新生，語言所博士班有人報考，但最後沒有考生被錄取，主因是所學非常專精，需具備高門檻外文能力；綠色永續材料與精密元件博士學位學程博士班是由工學院攜手企業合辦，成立迄今僅5年，也是首度出現沒有招到新生的情況。

台大校方表示，這2個碩博士班還不至於裁撤，不過適逢少子女化衝擊，未來碩博士班招生名額將依照各系所招生情況來調控。

清大今年則有全球營運管理碩士雙聯學位學程新生註冊率掛零。

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清大校方新聞稿指出，全球營運管理碩士雙聯學位學程是與美國紐約州立大學石溪分校合作辦學，修讀此學程的清大學生必須到美國上課兩年，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，學生無法出國，此雙聯學程也自110學年第2學期停招，於109年11月30日獲教育部核定。

清大校方說明，由於教育部核配名額較早啟動，全球營運管理碩士雙聯學位學程只能申請110學年第2學期停招，教育部於110學年第1學期仍核配此雙聯學程5個名額；至於清大其他博士班註冊率平均達95.6%，碩士班因有人工智慧、半導體等資通訊領域外加名額，註冊率更達107%。（編輯：管中維）1101228