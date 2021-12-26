因應大學考招新制 教部增1.1萬高中課程諮詢師

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（中央社記者許秩維台北26日電）因應111學年大學考招新制實施，教育部今天表示，除了促成大學與高中交流互動，也新增1.1萬名高中課程諮詢教師，並印發22萬本升學手冊，提供學生和家長參考。

配合108學年度上路的新課綱，111學年度大學考招新制將於明年實施，包括指定科目考試改為分科測驗、申請入學管道參採學習歷程檔案、學科能力測驗和分科測驗的考科調整等。

教育部新聞稿指出，大學招生委員會聯合會和教育部在過去3年致力於建置與大學校系、高中教師、學生家長及社會各界的溝通對話平台，並進行人員培訓、考招宣導或反饋調整，希望讓大學多元入學更臻完善。

教育部提到，由全國北、中、南、東等4區的大學與高中代表學校組成的大學招生專業化團隊，積極促成大學與高中的交流互動，至今已辦理超過3600場活動，讓大學了解高中教學現場的轉變，同時精進大學招生選才模式。

另外，教育部委託專家學者辦理高中師生和家長參與的公民審議活動，同時蒐集大學校系對備審資料的審查原則建議，以及高中現場對課程學習成果的準備建議，適時回饋大學以調整選才評量方式；教育部、招聯會、大學招生專業化團隊也參與100場以上考招座談，解答民眾疑慮。

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為提供高中師生選課輔導和升學相關資源，教育部表示，招聯會已提早於109年4月公告大學校系的學習準備方向；教育部也於高中端新增1.1萬名課程諮詢教師，提供學生選課諮詢，同時印製22萬餘冊「大學多元入學手冊」，讓高三考生及家長了解考招制度及各考招單位的諮詢管道。

教育部指出，各大學自106年推動招生專業化，經由前述管道已累積不少成果，將由大學招生專業化團隊彙集近3年互動經驗、溝通建議、審議共識，編撰備審資料審查參考手冊，於111年提供各大學個人申請管道參考運用。（編輯：管中維）1101226