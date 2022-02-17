大同技院可用資金不足 111學年度起全面停招

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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部今天表示，大同技術學院因可用資金不足，董事會未於期限內完成捐資，經徵詢私校諮詢會後，將命學校自111學年度起停止全部班級的招生。

教育部今天晚間證實，2月14日召開的私校諮詢會中，除建議中州科技大學全面停招，也決議大同技術學院自111學年度起全面停招。

教育部以文字向中央社記者解釋原因，大同技術學院於民國110年12月底可用資金剩新台幣1691萬餘元，不足支應年度應向台糖公司繳納太保校區所需的權利金、年租金、以及學校每月所需的經常性現金支出，教育部因此要求董事會應於111年1月底前捐資3000萬元。

然而，大同技術學院董事會沒有在期限內完成捐資，加上台糖公司因遭積欠太保校區經費，向法院提起假扣押，後續學校恐無法支付教職員工薪資，已符合私立學校法第55條限期改善後未改善的情形。

教育部經徵詢私立學校諮詢會意見後，將命大同技術學院自111學年度起停止全部班級的招生，以保障師生權益。

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私校諮詢會2月14日會議中，也建議中州科大於111學年度起令全面停招，中州科大從104學年度第2學期起就被列為教學品質查核學校，且近年發生烏干達學生淪為學工事件。

少子女化趨勢使台灣大專面臨嚴峻生存危機，目前據教育部統計，除最新的大同技院、中州科大之外，已有7所大專「停辦」，包括高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學、台灣觀光學院、稻江科技暨管理學院；目前已處於停招狀態的學校共2所，包括蘭陽技術學院、和春技術學院。（編輯：戴光育）1110217