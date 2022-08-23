柚見好秋 企業相挺台灣農產

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農委會主委陳吉仲今天出席「柚見好秋 企業相挺」記者會表示，近2週企業文旦訂單已逾13萬箱，目標20萬箱，也收到50、60家想再訂；另外，由萬丹紅豆製作的紅豆牛肉堡也將推出。

因應中國暫停輸入台灣柑橘類農產品，中秋節應景水果文旦引發關注。因為今年文旦採收節氣白露距中秋太近，產銷壓力很大。農委會農糧署今天舉辦「柚見好秋 企業相挺」推廣記者會，邀請企業共襄盛舉、力挺果農。

陳吉仲說，最近他天天都在行銷文旦，近2週企業下訂已超過13萬公噸，每箱10台斤，且企業採購價格比產地價更好，目標為20萬箱，將出自10大產區，包含主產區台南麻豆、雲林斗六、花蓮瑞穗等地。

他並說，文旦外銷量目前已達500公噸，期待持續拓展其他市場，包含加拿大、新加坡等地；加工運用B級果部分，已可達2500公噸，希望再往3000公噸以上邁進，可望藉此大幅拓展文旦大果的運用，成為更高附加價值產品，例如精油等。

另外，文旦也開始恢復輸銷日本。農糧署署長胡忠一說，文旦已暫停輸銷日本20幾年，主因是必須持續12天以低溫攝氏1度以下運送，並經檢疫合格，成本偏高所致；2020年農糧署、台南市政府、麻豆農會首度合作輸銷日本13公噸，2021年46公噸，今年目前已收到66公噸訂單，將朝100到200公噸邁進。

他並說，近2年在日本推廣文旦已發揮作用，日本消費者都知道文旦是秋季水果，不只是中秋節水果，所以9月底、10月初，會陸續出口文旦到日本。

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媒體聯訪時提問，是會否又出現企業被迫訂購的疑慮。陳吉仲話鋒一轉指出，氣候變遷、國際船運成本上漲及俄烏戰爭影響下，愈來愈多企業轉而想運用在地農產開發新產品，像是他的家鄉萬丹紅豆就被漢堡王運用，已在當地推出紅豆牛肉堡，現在要賣到全國。

他重申，企業挺農民可達到三贏，包含企業善盡社會責任，農民收益增加及促成農業永續。聯邦銀行總經理許維文則說，日本已故前首相安倍晉三對台灣來說是外國人，中國暫停輸入台灣鳳梨時，他馬上拍在家吃台灣鳳梨影片上傳力挺，台灣企業更應盡一份心力，今年客戶送禮，改送文旦。（編輯：屈享平）1110823