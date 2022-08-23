颱風馬鞍外圍環流影響 今晚東南部、恆春半島防大雨

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象局今天表示，颱風馬鞍外圍環流影響，今晚至明天東南部、恆春半島有陣雨或雷雨，並可能有大雨、豪雨發生，南部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨；東北部、東部及南部沿海需防長浪。

根據中央氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣光復鄉富源攝氏39.9度，今天高溫前5名皆超過38度，包含花蓮、台東、宜蘭及台北市士林區。

氣象局並發布明天高溫資訊，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；宜蘭縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機會；台北市、新北市、南投縣、金門縣地區為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；台中市、彰化縣、雲林縣地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，颱風馬鞍今晚就會離開菲律賓陸地，明天進入南海後移動速度加快，預估最強達輕颱上限，25日清晨至上午會在廣東一帶登陸；目前路徑看來發布海上警報的機會不大。

黃恩鴻強調，雖然不一定會有海上颱風警報，但基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門仍要留意會有長浪發生。

黃恩鴻提醒，今晚起至明天一整天，受到馬鞍外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨、甚至豪雨發生的機會，南部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提到，25日馬鞍遠離，台灣附近風場轉西南風，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後東半部有局部短暫雷陣雨，中部以北有較大雨勢發生。

黃恩鴻說，26、27日受到高壓影響，水氣減少，各地多雲到晴，午後山區雷陣雨，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨，各地悶熱；28日北方微弱鋒面南下影響北部東半部，會有局部短暫陣雨，高溫也稍降至31至33度。

黃恩鴻表示，鋒面並未停留太久，29、30日又再次受到高壓影響，各地大多為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。（編輯：張芷瑄）1110823