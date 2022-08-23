台灣高鐵回應新車採購案 邀具經驗廠商投標

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）「日華議員懇談會」訪台團今天拜會總統蔡英文，提到台灣高鐵車廂採購案。台灣高鐵公司回應，正邀國際具經驗廠商投標。

台灣高鐵表示，綜合考量高鐵現行乘載率狀況（尤其週末及疏運假期）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃新列車採購。

台灣高鐵說，經2次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大及部分投標文件不符規範要求而廢標，已於2022年3月啟動第3次招標作業，以邀標方式，同時邀請國際上數家具備高鐵列車開發經驗的廠商參與投標。

台灣高鐵後續將依安全、技術、營運、財務等面向綜合評估考量後，完成新車採購。

台灣高鐵2017年推動新車採購計畫，並向國際高鐵車輛製造商徵求意向書，做新車規範的參考，因目前高鐵車輛使用的是日本系統，2019年及2020年都只邀日本投標，分別在2020年2月及2021年1月廢標，除了投標文件不符需求，報價不合理是主因。

台灣高鐵在3月董事會報告購車進度時，曾提到已接洽到第3方業者，傳聞是歐洲國家團隊，但台灣高鐵未證實。（編輯：張芷瑄）1110823