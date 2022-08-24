台科大師生設計AR解謎 與社區長者暢玩景美

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台灣科技大學數位學習與教育所副教授高宜敏帶領學生運用AR（擴增實境）技術設計實境解謎遊戲，老少共學小組一同闖關，以全新的視角認識景美老街的在地文化。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月24日

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（中央社記者陳至中台北24日電）台灣科技大學數位學習與教育所副教授高宜敏帶領學生，運用AR（擴增實境）技術設計實境解謎遊戲，與社區長者老少共遊，一同認識景美地區的在地文化和歷史。

台科大今天發出新聞稿，高宜敏在課堂上教導學生使用AR軟體，並由台北市立文獻館導覽教師帶隊到景美老街，講述其中歷史故事，讓學生將在地的人文素材融入，設計出特別的AR遊戲。

高宜敏表示，這次課程透過專題實作，讓學生實際演練AR的理論與實務，瞭解數位內容開發流程。在最後的期末專題，還邀請社區長者參與開發出的實境解謎遊戲，老少分組一同探索景美的在地文史。

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數位所學生鄭琳蓉表示，年輕一代一直是濾鏡的使用者，這次能親自參與運用AR技術製作濾鏡的環節，讓她感到特別滿足。學生高亞涓也說，觀察長者的實際遊玩，發現長者能適應的謎題難度比想像中高很多，甚至玩得比年輕學生更投入。

台科大指出，這項課程結合教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，在體驗數位設計產品的同時，也以全新的視角認識景美老街的在地文化，達到寓教於樂的目的。（編輯：張雅淨）1110824