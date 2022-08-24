桃機第三跑道環差案過初審 補大面積施工期程

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（中央社記者張雄風台北24日電）環保署今天進行桃機第三跑道環差初審。前次審查因最大施工面積達110公頃遭質疑，桃機公司今再三強調大面積施工的必要性，環委要求桃機提出具體工期及管控預警機制，建議補正後通過。

行政院環境保護署今天召開「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書第一次環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議。主要為更改土石方運輸路線及最大施工作業面積需求。

在第1次初審會議時，環評委員就提出最大施工作業面積需求為110公頃，若全部裸露可能會對桃園當地空氣品質造成不良影響。

桃機公司今天表示，目前評估最大施工作業面積約100公頃，因基礎需要大面積整體施工及靜置，確保壓密沉陷，以達路基穩定成效；目前預計工期會有6年，其中約4年最低限度以60公頃同時施作，但會依不同工程、工期縮減最大裸露面積。

多名環委仍然認為相關說明未能承諾降低裸露面積造成空氣品質的影響，進一步要求桃機公司能提出具體施工期程等相關規劃、管控預警機制及配套措施等。

在閉門會議時，也有環委直言，根據行政院核定，第三跑道建設需於119年12月完工，相信桃機公司已有規劃，但卻未在報告書中看到；另外也指出報告中空污增量模擬參數有誤，並要求開發單位補充具體空污減輕措施。

另外，環委也要求桃機針對竹圍國中等噪音敏感點的減噪措施。最後建議本案補充修正後通過初審，送大會審查。（編輯：陳清芳）1110824