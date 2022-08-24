中秋連假估日月潭湧遊客 過夜者午後進入避塞車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

迎接中秋節連假，交通部公路總局預估日月潭、清境地區、合歡山將湧入大量人車，建議當天往返者提早抵達、過夜者午後進入。圖為日月潭向山行政暨遊客中心。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年8月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）迎接中秋節連假，交通部公路總局預估日月潭、清境地區、合歡山將湧入大量人車，建議當天往返者提早抵達、過夜者午後進入；合歡山區停車空間有限，建議上午7時前抵達武嶺。

中秋節連續假期9月9日至11日，魚池鄉日月潭風景區預估吸引許多遊客，交通部公路總局第二區養護工程處今天發布新聞稿表示，日月潭周邊道路省道台21線連假上午10時至下午2時易塞車，過夜者可於下午3時後進入日月潭，當天往返遊客建議上午10時前抵達。

第二區養護工程處也表示，清境農場、合歡山中秋節連假預估吸引眾多觀光客，尤其合歡山進入虎杖花開季節，賞花登山人潮絡繹不絕，因山區停車空間有限，預估上午7時至下午3時易壅塞，用路人若當天往返清境風景區建議上午10時前抵達，住宿者下午3時後進入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

二工處指出，若是要上合歡山賞花，建議提前於上午7時前抵達合歡山武嶺，避開車潮且可能尚有停車位，或多搭乘大眾運輸前往，避免無停車位影響賞花興致，若遊客無法在上午7時前到達武嶺，建議改到南投縣其他景點遊玩，以免因塞車浪費假期、破壞遊興。

埔里工務段提醒前往清境、合歡山遊客，山區海拔可逾3000公尺，應加強保暖與評估自身狀況，行前務必檢查車況並查詢路況，近期前往高山遊客較多，為維持車流順暢，切勿隨意違規停車、逆向超車、超速與疲勞駕駛。（編輯：謝雅竹）1110824