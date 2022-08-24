無薪假1.9萬人 2製造業因訂單減少申請實施

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動部最新無薪假統計出爐，這期實施人數1萬9750人，與上期相比新增718人。勞動部表示，這期有旅行社、批發零售等續簽，也有2家製造業廠商因國外訂單減少新申請實施。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計2971家、實施人數1萬9750人，與上期公布實施家數計2927家、實施人數1萬9032人相比，這次家數增加44家、人數增加718人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，這期新增人數落在製造業、批發零售業及支援服務業，都各自增加200多人，其中支援服務業為2家旅行社續簽實施、批發零售業則是一家眼鏡行續簽100多人。

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製造業部分，王金蓉說，有部分是續簽，但也有部分是新實施的廠商，其中金屬機電業有一家機械五金零件製造商申請月休4天，另一家則是化學工業做塑膠防護器具的廠商申請月休3天，2家都申請約40、50人適用。

王金蓉指出，雖然這兩家製造業廠商都是因為國外訂單減少所以申請實施減班休息，但是因為人數並不多，因此還必須持續觀察是否有這樣趨勢。（編輯：張雅淨）1110824