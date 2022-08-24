昔日受助童變認養人逾30年 號召幫助國際貧童

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家扶基金會邀請藝人吳姍儒（中）擔任「家扶國際服務」代言人，她24日與家扶昔日受助童兼認養人曾國藤（左）一同出席記者會，號召民眾加入認養人行列，幫助貧童。中央社記者吳欣紜攝 111年8月24日

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）「我是家扶養大的孩子，希望傳承精神」，家扶認養人曾國藤感念年幼時認養人奉獻，畢業後投入認養行列，至今30多年，認養孩子遍布國內外，今天號召民眾一同幫助貧童。

全球面臨多重衝擊，為幫助貧童，家扶基金會邀請藝人吳姍儒擔任「家扶國際服務」代言人，除了自己先拋磚引玉、認養1名菲律賓貧童外，她今天也與家扶昔日受助童兼認養人曾國藤一同出席記者會，號召民眾加入認養人行列。

曾國藤早年喪父，母親為養活家中6個孩子，每天早上6點出門工作直到深夜才回家，為了減輕家中負擔，曾國藤會利用假日到陶瓷廠當童工貼補家用。

後來，曾國藤接受來自美國認養人史密斯先生的幫助一直到國中畢業，曾國藤心裡也始終掛念著史密斯先生，多次嘗試尋找他人生中第一個父親，但因史密斯為認養人的姓氏，讓曾國藤多次尋覓無果。

曾國藤今天表示，雖然找不到史密斯先生，但他一直感念史密斯的幫助，因此在25歲出社會後從每月先定期捐款、27歲投入認養行列至今已經30多年，認養無數孩童，孩童遍布國內外。

曾國藤說，「我是家扶養大的孩子，希望傳承精神」，也希望大家能一同加入認養人行列、幫助貧童，相信投資教育、能改變孩子的未來。

家扶基金會執行長周大堯指出，家扶投入國際服務35年來，幫助超過9萬名國外貧童不因家庭貧困受限、平安長大，如今也有6萬名分布在非洲、中南美洲及東南亞的貧童正接受扶助中。

周大堯說，全球近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，需要協助跟照顧的孩子還有很多，邀請大家一起成為認養人，給孩子改變的機會。（編輯：陳仁華）1110824