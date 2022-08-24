助家扶孩子向學 雄中校友發起全國贈書活動

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高雄中學創校百週年，高雄中學校友會串聯各級同學會發起「拔尖計畫」，客製化家扶孩子所需要的升學參考書，舉辦全國家扶贈書會。（高雄中學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月24日

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）今年是高雄中學創校百週年，高雄中學校友會串連各級同學會，發起「拔尖計劃」，客製化家扶孩子所需要的升學參考書，舉辦全國家扶贈書會，守護家扶兒升學競爭力。

高雄中學75級同學會於民國107年初，首次與南高雄家扶中心合作，辦理照亮家扶兒「擁抱知識．擁抱希望」贈書計劃，為用功的家扶孩子客製化所需要的參考書，由學生自己開書單，每人每學期新台幣2400元選書費用。

贈書計畫4年來，獲雄中71級、雄中81級及成大校友會響應，贈書範圍擴大到南台灣8個家扶中心，累積32場次贈書，近2000名學子受惠。

高雄中學今天發布新聞稿表示，今年接任高雄中學校友會理事長的雄中71級校友劉仁義醫師，鑑於贈書對家扶孩子的明顯效益，決定串連各級校友，發起「拔尖計劃」，沿續75級「擁抱知識．擁抱希望」的宗旨，將贈書範圍擴大到全國23處家扶中心，包含馬祖、金門、澎湖離島的家扶中心。

劉仁義說，發起「拔尖計劃」贈書全國家扶孩子，除獲雄中各級同學會校友大力支持，也有建設公司及扶輪社，甚至牙醫公會也加入認捐行列；為讓拔尖計劃能每學期持續進行，他希望全國更多公益團體加入認捐行列。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶扶助的家庭約有7成多是經濟弱勢家庭，家庭月收入低於2萬5000元，僅夠家庭生活基本需求，子女學雜費都難以支付，更別提參考書。

周大堯感謝雄中校友會為全台約700名有意願升學的學生購買所需的升學講義，不只普通學科，也包含語言、技能檢定、商業概論等共5531本參考書。

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雄中81級同學會去年在舉辦30重聚的前夕，加入台東家扶的認捐贈書計畫，今天也帶著雄中82級同學會分別認捐北台中及南台中家扶的認捐贈書。

81級同學會總召李欽天說，參與家扶贈書除了幫助大家凝聚向心力，同學作伙做公益，也讓闊別30年的重逢更有意義；82級同學會總召莊德源則說，雄中校友向來好學，對有志向學但苦無良好參考書籍的學子，更能體會並希望能伸援。（編輯：陳仁華）1110824