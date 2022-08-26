27日持續高溫炎熱 28日稍降溫

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中央氣象局表示，26日各地大多仍為多雲到晴的天氣型態，高屏地區容易出現局部攝氏36度以上高溫。圖為民眾前往高雄鹽埕駁二藝術特區周邊活動散心。中央社記者董俊志攝 111年8月26日

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（中央社記者余曉涵台北26日電）中央氣象局今天表示，明天仍是高溫炎熱的天氣型態，但明天晚上起到28日有微弱北風影響，高溫會稍降1到2度，午後則要留意局部短暫雨。

中央氣象局發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，明天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率。台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市地區，桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天仍然高溫炎熱，但明天晚上起到28日有微弱北風影響，北部、東北部會有零星短暫雨，午後降雨範圍較今天來說比較廣。

陳伊秀指出，28日受到微弱北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其中南部有局部大雨機率，高溫方面也受到降雨影響，會低個1到2度，落在36度左右。

陳伊秀說，29日到31日又受到太平洋高壓影響，天氣又恢復成多雲可透光的天氣型態，也會比較熱一點，中午過後西半部、東半部山區有午後陣雨。

接下來可能會稍微變天，陳伊秀說，9月1日受到東北風影響，迎風面的北部及東北部會有短暫陣雨，其他維持午後陣雨，高溫約32度到33度。

此外，陳伊秀說，目前預估8月底、9月初會有熱帶擾動生成，並且有增強為今年第11號颱風軒嵐諾的機率，屆時有機會影響到台灣的天氣，但屬於後期預報，還需要再觀察。（編輯：管中維）1110826